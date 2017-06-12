الشّاب رشدي في استوديو للتكسار: اسكت دوك نضربك..راك كثرت على ما وصّاوك

وتواجد الشّاب رشدي في استوديو النهار، وأبدى ردود فعل عنيفة بعد أن استفزّته أسئلة الصّحفي، إلى درجة إلى انّه هاجم الصّحفي خاصة بعد سؤال عن الأغنية السطايفية أين رد ّ الفنّان أن، "السطايفي أصبح فنّا عالميا وأنا بي وليت عالمي مادام خرجنا إلى كندا والسويد". وزادت حدّة الغضب إلى درجة أنّه قال للصّحفي سأضربك "وكثرت على ماوصّاوك". وحاول الخروج من الأستوديو وعدم مواصلة التسجيل.

وواصل الصّحفي في استفزازه بعد أن عاد إلى البلاطو مرّة أخرى، وزادت حدّة النقاش خاصّة بعد أن شاهد التقرير الذي أعدّه الصّحفي، واستفزازه بكلمة "ميمونة" .هناك زادت ردود فعل الشاب رشدي، ولم يتحمّل الوضع وحاول ضرب الصّحفي. ليتم بعدها الكشف له بأن البرنامج مجرّد كاميرا خفية مما جعله يعتذرعن العبارات التي تفوّه بها.