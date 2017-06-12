أحلام مجبرة على مغادرة بلدها الأم خلال 48 ساعة

وكان موقع "ايلاف" قد نشر أنّ زوج الفنانة الاماراتية، يقف إلى جانب بلاده في الأزمة الخليجية التي تمرّ بها، من خلال نشره عبر صفحته الشخصية على "انستغرام"، صورة لأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، وكتب معلقاً: "من كان الله معه فما فقد أحداً ومن كان الله عليه فما بقي له أحداً"، وهو على ما يبدو ما تسبب بقرار التّرحيل، خاصّة وأن الجهات الحكومية الاماراتية كانت قد أكّدت بأنّ كل من يعلن ولاءه لدولة قطر سيحاكم.

ومع كثرة الإشاعات، وفي انتظار توضيحات من المعنيين بالأمر، لاتزال الفنانة الاماراتية تتحفظ عن تداول هذه الأمور السياسية عبر صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي، تفاديا لأي مشاكل قد تتعرض لها.