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أحلام مجبرة على مغادرة بلدها الأم خلال 48 ساعة

نشر يوم 2017/06/12 1 0 وفاء.ب أحلام مجبرة على مغادرة بلدها الأم خلال 48 ساعة
تداولت وسائل إعلام عربية، ما مفاده أن السلطات الاماراتية أنذرت المطربة أحلام وزوجها رجل الأعمال القطري وبطل الرالي، مبارك الهاجري، حيث أمهلتهما مهلة 48 ساعة لمغادرة الأراضي الاماراتية، بعد ما نشر هذا الأخير صورة لأمير قطر أعلن فيها تأييده له.

وكان موقع "ايلاف" قد نشر أنّ زوج الفنانة الاماراتية، يقف إلى جانب بلاده في الأزمة الخليجية التي تمرّ بها، من خلال نشره عبر صفحته الشخصية على "انستغرام"، صورة لأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، وكتب معلقاً: "من كان الله معه فما فقد أحداً ومن كان الله عليه فما بقي له أحداً"، وهو على ما يبدو ما تسبب بقرار التّرحيل، خاصّة وأن الجهات الحكومية الاماراتية كانت قد أكّدت بأنّ كل من يعلن ولاءه لدولة قطر سيحاكم.

ومع كثرة الإشاعات، وفي انتظار توضيحات من المعنيين بالأمر، لاتزال الفنانة الاماراتية تتحفظ عن تداول هذه الأمور السياسية عبر صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي، تفاديا لأي مشاكل قد تتعرض لها.

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