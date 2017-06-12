بالفيديو..ظافر العابدين يعتدي على رامز جلال وفريق العمل يتدخل لإنقاذه

وأثارت حلقة ظافر، ضجّة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث استغرب الجمهور ردّة فعله الهستيرية والغير منتظرة، ما استفزّ الفنان التونسي وأجبره على التعليق عبر حسابه على "فايسبوك" فكتب : "أنا أضرب اللي أنا عاوزه، واللي عنده معزة يربطها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

ونشير أنه خلال الحلقة، لم يرتبك الممثل التونسي بعد سقوطه في الرمال المتحركة، بل أظهر شجاعة واضحة خاصة بعد ظهور السحلية العملاقة، حيث حاول انقاذ الشخصين الموجودين معه وإخراجهم من الرمال المتحركة عدّة مرات، بعد أن تكرّرت محاولة سقوطهما أكثر من مرة. ولكن جاء ردّ فعل العابدين قاسيا بعد أن كشف رامز جلال عن وجهه، ما جعله ينهال عليه بالضرب حتى تدخّل فريق عمل البرنامج وأنقذه من بين يديه، محاولين تهدئته.