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المازوني في استوديو للتكسار:غنيت كلّش ما طلقت والو.. دوك اندير عليك أغنية وندخّل بيك الأورو

نشر يوم 2017/06/13 1 0 إيمان ض المازوني في استوديو للتكسار:غنيت كلّش ما طلقت والو.. دوك اندير عليك أغنية وندخّل بيك الأورو
وقع الفنّان الجزائري محمّد المازوني ضحيّة كاميرا خفية استوديو للتّكسار التي تبثّ على قناة النهار.

وبدأ الصّحفي في طرح الأسئلة على المازوني، ليستفزّة لكن الفنّان أجاب بكلّ صراحة، خاصّة عندما قال له انّه  لم يستطع إصدار أغنية قيّمة، و أردت إصلاح  "الفايسبوك"وغنّيت عن كلّ شيء هناك ردّ المازوني، بأنه أعطى وجهة نظره في الفايسبوك.  مضيفا: نعم "غنيت كلش وما طلقت والو ودوك اندير عليك أنت أغنية إسلام وندخّل بيك الأورو.

وواصل الصّحفي في استفزازه بطرح الأسئلة ، هناك حافظ المازوني على أعصابه إلى آخر دقيقة من التّسجيل، خاصة بعد مشاهدته للتقرير الذي أعدّه الصحفي ، وقال، أن الجزائريين لايحبّونه لطريقة غنائه والمواضيع الّتي يختارها في الماضي وكذا في الحاضر. وأنّه كان يملك قدرات ضعيفة في ذلك الوقت واعترف بأنّ لوكان يملك الأفضل لقدّمه لجمهوره إلى غاية أن كشف له  حقيقة المقلب بأنّها كاميرا خفية.

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