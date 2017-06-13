تنظيم الطبعة الثالثة لجائزة الهاشمي قروابي الكبرى للأغنية الشعبية

وستعرف هذه التّظاهرة الفنيّة التي يحتضنها المسرح الجهوي عزالدين مجّوبي، إقامة مسابقة وطنية للشّباب، بالإضافة إلى إحياء حفلات فنية في السهرات الرمضانية على مدار الأربع أيام للمنافسة، وستنظم طبعة 2017 بالتنسيق مع الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي والديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة "لوندا".

وتهدف جائزة الهاشمي قروابي الكبرى للشعبي، التي تأسست في 2014، إلى إبراز المواهب الشابة في أغنية الشعبي، كما تمثل تخليدا لروح الفنان الراحل الهاشمي ڤروابي التي تحمل اسمه والذي وضع بصمته في هذا النوع الموسيقي.

و تتوج الجمعية الثقافية الهاشمي ڤروابي سنويا أجمل صوت في المسابقة، للحفاظ على الموروث الفنّي لهذا المطرب.