فنّان يفرض عقوبة قاسية على لص سترافقه مدى الحياة

وقام الفنان مايكون ويستلي بترك بصمته على جبين اللّص فعاقبه بما يتماشى مع خبرته الفنية، بأن رسم على جبينه وشماً بالحبر عبارة عن جملة باللغة البرتغالية تقول "أنا لص وفاشل".

وحاصر الفنان اللص في إحدى الزوايا واسترد منه الدراجة الهوائية قبل رسم الوشم على جبينه ثم سأله عما إذا كان يعجبه هذا الوشم.

وإثر ذلك اختفى اللص المحرج، غير أن عائلته التي شاهدت مقطع الفيديو الذي انتشر بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، شكت الفنان إلى الشرطة التي اعتقلته واتهمته بتعذيب المراهق. وأبلغ الفنان الشرطة بأنه أطلق سراح الصبيّ لكنه لا يعرف أين يختبئ.