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بالفيديو..تشابك بالأيدي وشد الشّعر بين سلافة معمار وكاريس بشّار

نشر يوم 2017/06/13 1 0 وفاء.ب بالفيديو..تشابك بالأيدي وشد الشّعر بين سلافة معمار وكاريس بشّار
شكّل شجار سلافة معمار وكاريس بشّار، في مشهد من المسلسل الرمضاني "خاتون" في جزئه الثاني، ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مشيرين إلى براعة تمثيل النجمتين السوريتين.

وانتشر المشهد عبر مقطع فيديو، يوضح مشادة كلامية حادّة بين كاريس بشّار التي تؤدي شخصية "زمرّد"، وسلافة معمار التي تلعب دور "نعمت"،  فيتطوّر الشجار بينهما إلى اشتباك بالأيدي وشد الشّعر، في أجواء طبعت عليها البيئة الشّامية وهو ما لاقى إعجاب وتفاعل المشاهدين.

وللإشارة، يروي المسلسل قصة بنت دمشقية، دفعها الحب للتمرد على المجتمع الدمشقي، الأمر الذي قادها لخوض مواجهات هائلة، فيما تباينت أراء السيدات بشأن "خاتون" بين من ناصرنها، ومن وقفن بوجهها، وأخريات سعين لتوريطها بل وحرّضن على قتلها.

الفيديو

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