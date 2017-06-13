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بالصور.. الممثلة رغدة تقص شعرها في حلب وفاءً لما نذرت

نشر يوم 2017/06/13 2333 0 م .فيصل بالصور.. الممثلة رغدة تقص شعرها في حلب وفاءً لما نذرت
ظهرت الممثلة السورية الشهيرة رغدة نعناع ، في ساحة سعد الله الجابري وسط حلب، حاملة مقصا، بعد مرور أكثر من عام على نذرها بقصه .

وكانت رغدة، في العام الماضي، قد وعدت، بقص شعرها ورميه في ساحة سعد الله الجابري، عند خروج آخر إرهابي من حلب، وذللك خلال لقاء أجرته في برنامج هنا العاصمة، مع قناة سي بي سي المصرية، في 30 أفريل عام 2016.

ونشرت صفحات لنشطاء سوريين، اليوم الثلاثاء 13 جوان، صورا للممثلة في الساحة، حاملة مقصا، ووفت بنذرها بعد ان قصت خصلة من شعرها ونثرته في الساحة .

كما تداولت الصفحات التواصل الاجتماعي قصيدة قالتها رغدة :

توهنا وعدتك يا حلب، في ساحة سعدالله أن أكون

يوم خلاصك لكن برفقة رهان مقصي المسنون

وأن في هوائك يا حلب، وملي السمع وكل العيون

سأحرر خصلا من شعري وأقص معها ألسنة شكهم المأفون

فنساؤك يا حلب إن وعدوا بأمر، قالوا له كن فيكون .

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