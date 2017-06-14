سهيلة بن لشهب تفقد أعصابها وتثور ضدّ الحڤرة وتبكي بحرقة في أستوديو للتّكسار

وتواجدت سهيلة في بلاطو النّهار، أين قابلها الصّحفي بأسئلته الإستفزازية التي استهلّها بحادثة سقوطها في الأكاديمية، وقال بأنّها تعمّدت السّقوط للهروب من المنافسة فردّت عليه بأنّها لم تفعل ذلك وهل تتهرب من حلمها وتوجّهت له بالقول بأنّك لم تتابع ستار أكاديمي سقطت على ارتفاع ست أمتار ونصف والناس رأت الجرح على مستوى ظهري".

وواصل الصّحفي في استفزاز سهيلة بالقول" راكي شايعة في مواقع التواصل الإجتماعي" وفعلا الرداءة في وقتنا هذا تنتشر بسرعة، هناك اعتذرت إلى كلّ الفنانين بالنيابة. حيث اعتبرتها إهانة لهم. هناك سألته عن أمّه فأجابها بأنّها ميّتة فبكت سهيلة بحرقة،عندما رأت حزن الصّحفي.

وزادت حدّة النقاش وغضب الفنّانة عندما هاجمها، أتعتبرين نفسك أنّك تمثلين الفنّانة القديرة الراحلة وردة الجزائرية من خلال إحيائك لحفل تكريمها في فرنسا. حين أكّد لها بأنّ شوكة تمثّل وردة هناك أبدت سهيلة ردود فعل عنيفة. خاصّة عنما حاول التهجّم على الفتاة التي كانت ترافقها ففقدت سهيلة أعصابها وحاولت الإعتداء عليه بالضّرب وقالت "ماترفدش يدّك على مرا" مما جعل فريق العمل يتدخّل لإنقاذ الصراع.

ولم تتحمّل سهيلة الوضع إلى أن كشف لها الصحفي بأنّا كاميرا خفية، فقامت بتكسير الكأس الذي كان بيدها على الأرض وختمت بالقول "بأنّ المقلب جاز عليا بالرغم من أنّني ملكة المقالب".