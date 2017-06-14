لطيفة تهاجم فلّة عبابسة مجدّدا: لا أعرف هذا الكائن ورأيتها مرّتين بالصّدفة

قالت لطيفة العرفاوي للمذيع، إنّ السبب الذي جعلها تردّ على فلّة وتطلب منها إجراء تحليل دم فلأنها بالغت في اتّهامها وتعدّت حدودها، وخصوصاً أنّها تحبّ الجزائر كثيراً لوقوفه مع بلدها تونس ولم تكن تريد أن تصل المشاكل بينهما إلى هذا الحدّ.

وأضافت لطيفة أنها لا تدخّن ولا تشرب الخمر، وأن حياتها مختلفة عن مثل هذه الكائنات، وقصدت بذلك حياة فلّة الّتي وصفتها بالكائن. مضيفة أنّها عندما قالت عن فلّة بأنّها تشرب الخمر هي لم تردّ.

كما ردّت على السؤال الذي وجهه لها المذيع ،إذا ما كانت تكره فلة أم لا لتجيب لطيفة أنّها لا تعرف فلّة ولا تكرهها ورأتها مرتين بالصدفة.

يشار إلى أنّ، فلة الجزائرية تمضي شهر رمضان في العاصمة اللّبنانية بيروت ، حيث نشرت مؤخّراً مقطع فيديو هنأت من خلاله الشّعب الجزائري بشهر رمضان الكريم .