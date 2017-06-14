كادير الجابوني يتذكر الشاب عقيل وهذا ما فعله لأجله

ونشر الجابوني، أمس الثلاثاء، صورة له جمعته مع الراحل في أحد الاستوديوهات، أين سجّل عقيل آخر عمل له وهو ديو جمعه مع صاحب أغنية "وعلاش"، ولكن الموت غيّب عقيل قبل إطلاق العمل.

وعلّق كادير على الصورة قائلا :"في ذكرى رحيلك عنا يا صديقي ورفيق دربي أطلب من الله أن يتغمد روحك بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأطلب منكم الدعاء له ستبقى دائما في قلوبنا أخويا عبد القادر عقيل".

اليوم يرقد الشاب عقيل بمقبرة "سيدي عبد القادر" بخميس مليانة، ولكن لا تزال أغانيه تحظى بإعجاب الجزائريين وتحقق نسب مشاهدة تخطت الملايين عبر اليوتيوب، ما يبرز تعلّق الجمهور الجزائري بصوت الشاب عقيل وتقديريه لمسيرته الفنية الذي أثبت من خلالها خدمة الأغنية الجزائرية كمغنّي وملحّن وحتى كاتب كلمات.