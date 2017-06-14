أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية من صفحات النهار الجديد فن وثقافة

بالفيديو صابر الهواري يكشف.. الحالة الصحية لهواري عوينات تتدهور أكثر وتهميش المسؤولين يؤزّم وضعه

نشر يوم 2017/06/14 2452 0 وفاء.ب بالفيديو صابر الهواري يكشف.. الحالة الصحية لهواري عوينات تتدهور أكثر وتهميش المسؤولين يؤزّم وضعه
صرّح الفنان صابر الهواري، أنّ تهميش المسؤولين للفنان هواري عوينات أدّى إلى تأزّم وضعه الصحي أكثر، وأنه في حالة صحية حرجة ومتدهورة إثر المرض الخبيث الذي فتك به.

ومن خلال اتصال هاتفي مع قناة النهار، كشف صابر الهواري، كونه الصديق المقرّب من عوينات، أن هذا الأخير متواجد حاليا في منزله بوهران بعد عودته من رحلة علاج بفرنسا، و أن حالته الصحية في تدهور مستمر بسبب سرطان الرئة، لدرجة أنّه لا يقوى حتى على الكلام.

وفيما إذا تم التواصل مع الفنان هواري عوينات من قبل المسؤولين في وهران لتقديم يد المساعدة له، عبر صابر عن أسفه الشديد كون صاحب الأغنية الشّهيرة "فلان وفلان"،  يحسّ بتهميش من الوزارة الوصية له، ما زاد في تفاقم وضعه الصحي ولا يطلب من المسؤولين سوى الوقوف معه.

كما عبر الهواري عن فرحته بإلتمام العائلة الفنية في وهران حول عوينات، والزّيارات المتكررة من الفنانين الجزائريين له أسعدته خاصّة وأنه في حالة جدّ حرجة.

وللإشارة، كان الفنان صابر الهواري قد نشر صورة للفنان هواري عوينات خلال زيارته له للإطمئنان على صحته، حيث أضهرت تفاقم المرض على عوينات، الذي اعتزل الفنّ نهائيا في رمضان 2016، وهو متواجد منذ بداية شهر رمضان في منزله في صراع مع  سرطان الرئة، وبات لا يقوى على الحديث كثيرا.

 

 

 

 

الفيديو

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا