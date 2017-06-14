بالفيديو صابر الهواري يكشف.. الحالة الصحية لهواري عوينات تتدهور أكثر وتهميش المسؤولين يؤزّم وضعه

ومن خلال اتصال هاتفي مع قناة النهار، كشف صابر الهواري، كونه الصديق المقرّب من عوينات، أن هذا الأخير متواجد حاليا في منزله بوهران بعد عودته من رحلة علاج بفرنسا، و أن حالته الصحية في تدهور مستمر بسبب سرطان الرئة، لدرجة أنّه لا يقوى حتى على الكلام.

وفيما إذا تم التواصل مع الفنان هواري عوينات من قبل المسؤولين في وهران لتقديم يد المساعدة له، عبر صابر عن أسفه الشديد كون صاحب الأغنية الشّهيرة "فلان وفلان"، يحسّ بتهميش من الوزارة الوصية له، ما زاد في تفاقم وضعه الصحي ولا يطلب من المسؤولين سوى الوقوف معه.

كما عبر الهواري عن فرحته بإلتمام العائلة الفنية في وهران حول عوينات، والزّيارات المتكررة من الفنانين الجزائريين له أسعدته خاصّة وأنه في حالة جدّ حرجة.

وللإشارة، كان الفنان صابر الهواري قد نشر صورة للفنان هواري عوينات خلال زيارته له للإطمئنان على صحته، حيث أضهرت تفاقم المرض على عوينات، الذي اعتزل الفنّ نهائيا في رمضان 2016، وهو متواجد منذ بداية شهر رمضان في منزله في صراع مع سرطان الرئة، وبات لا يقوى على الحديث كثيرا.