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حسين لصنامي يصرّح.. المغاربة سرقوا كلماتي وهذه هي القصة الكاملة لأغنية "الزين اللي عطاك الله"

نشر يوم 2017/06/14 1136 0 وفاء.ب حسين لصنامي يصرّح.. المغاربة سرقوا كلماتي وهذه هي القصة الكاملة لأغنية "الزين اللي عطاك الله"
فتح الكاتب والملحن والمغني الجزائري حسين لصنامي، قلبه لتلفزيون النهار وتحدّث بكل صراحة عن استلاء المغاربة على التراث الجزائري، وعن سرقة أغنيتة "الزين لي عطاك الله" وإسنادها للتراث المغربي.

وكشف لصنامي أنّ الأغنية في الأصل اسمها "زينك هوّلني"، كتبها ولحّنها للفنان عزيوز رايس، ثم أعاد غناءها الفنان حميدو سنة 1989. إلاّ أنه تعجّب عند سماع بنجاح أغنية "الزين لي عطاك الله" في المغرب، من المغني علي هوة، الذي غير اسم الأغنية ونسبها إليه سنة 1997، رغم معرفته السابقة به وطلبه منه كتابة وتلحين أغنية له أكثر من مرة.

وأضاف الموسيقار الجزائري، أنّ الفنان المغربي غيّر كلمة في الأغنية، ليست لها علاقة بالمحتوى ما أظهر بعده الكامل عن الكتابة والتلحين.

وشدّد الفنان على أنّ "الزّين لي عطاك الله" أغنية جزائرية من التراث الجزائري من كلمات وتلحين حسين لصنامي.

كما أوضح الملحّن وكاتب الأغاني حسين لصنامي خلال اللّقاء، أنه قام بكتابة وتلحين العديد من الأغاني لفنانين من الجزائر ومن الخارج أبرزهم الشاب خالد، سمير تومي، زكية محمد، ريم حقيقي، اونريكو ماسياس، التونسية لطيفة العرفاوي وغيرهم.

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