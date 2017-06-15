حلا التّرك تحذف صورها ومنشوراتها من الإنستغرام لهذا السبب

وتفاجأ العديد من متابعيها متسائلين عن سبب قيامها بحذف صورها ومنشوراتها على حسابها على الإنستغرام. خاصة وأنّ متابعي حلا الترك على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام بلغ أكثر من 2 مليون متابع ، وتحظى بتفاعل ومتابعة كبيرة خاصة من طرف الأشخاص الذين يبحثون عن جديدها وأخبارها الفنيّة والشّخصية.

ورجّح البعض من متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي أن تكون والدتها منى السابر هي من قامت بهذه الخطوة لإبعاد طفلتها عن المشاكل خصوصاً بعد أن سبق ونشرت حلا اعتذار عن عدم مشاركتها في إحدى المسرحيات التي اعتادت على المشاركة فيها كل سنة.