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جون ترافولتا يتبرّع بطائرته التاريخية "بوينغ 707"

نشر يوم 2017/06/15 5626 0 وفاء.ب جون ترافولتا يتبرّع بطائرته التاريخية "بوينغ 707"
أعلن الممثل والطيار الأمريكي جون ترافولتا عن التبرع بطائرته "بوينغ 707"، التي هيمنت على قطاع النقل الجوي في الستينات، إلى متحف استرالي للطيران، متمنّيا ان يكون ضمن الطاقم الذي سينقل الطائرة القديمة إلى استراليا.

ونشر ترافولتا بيان له جاء فيه :" ببالغ السرور، أبلغكم بهذا الإعلان التاريخي عن تقديم طائرتي المحبوبة "بوينغ 707"  لشركة ترميم الطائرات التاريخية HARS"

وأضاف النجم الأمريكي: "الطائرة تحتاج حاليًا للكثير من أعمال الترميم لإعادتها إلى حالة تسمح باستخدامها في رحلة آمنة"، آملا في أن يكون جزء من الطاقم الذي سينتقل بهذه الطائرة إلى أستراليا.

وللإشارة، الممثل والمغني الأمريكي "جون ترافوليتا" حائز على شهادة في الطيران، وكان قد حصل على الطائرة المصنوعة سنة 1964، لحساب شركة الطيران الأسترالية التي سحبتها من الخدمة بعد 30 سنة على صنعها.

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