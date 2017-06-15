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الكاتبة والمخرجة فاطمة بلحاج تصف الدراما الجزائرية بـ"made in china "

نشر يوم 2017/06/15 1 0 وفاء.ب الكاتبة والمخرجة فاطمة بلحاج تصف الدراما الجزائرية بـ"made in china "
وصفت الممثلة والمخرجة والكاتبة الجزائرية فاطمة بلحاج، الدراما الجزائرية خلال الشهر الفضيل بـ "الصينية" أو بمعنى أصح سلعة تايوانية مغشوشة تفتقد إلى كل مقومات الجودة، على حد قولها.

وأكّدت فاطمة بلحاج، من خلال منشور على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، أن المسلسلات الجزائرية باتت دون المستوى لدرجة الاستخفاف بالمشاهد الجزائري حيث كتبت :" دراما صينية،  دراما باتت تلامس مستوى الحضيض وتتعامل مع الجمهور كقطيع من القاصرين عقليا..ﻻتتجنب الخوض في مشاكله وهمومه وأوجاعه وحسب بل وتبثّه سمومها أيضا".

وكانت المخرجة الجزائرية، قد انتقدت طريقة التمثيل في المسلسلات الجزائرية المعروضة خلال الشهر الفضيل، والتي لم تتوفّق في إقناع المشاهد، حيث كتبت: "لا يمكن لممثل أن ينجح في إقناعنا وهو يقف أمام الكاميرا، كما يقف أمام المرآة".

 

 

 

 

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