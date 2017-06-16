بعد 13 عاما على رحيله..اليسا تهدي والدها أغنية مؤثّرة تحمل اسمه

ومن خلال الأغنية، التي حملت الاسم الأوّل لوالدها، عبرّت ملكة الإحساس بكلماتها المؤلمة والموجعة، عن شوقها له، وخسارتها بفقدان أقرب الناس إليها، ومن قدّم لها الكثير في حياتها، فسافرت بأغنية "زكريا"، إلى عالم مليء بالذكريات والحنين، ولم تنسى إخبار الجمهور عن والدها المتعلّم والمثقف والمحب بأسلوب عاطفي.

واحتلّت أغنية "زكريّا" المراتب الأولى ضمن الأغاني العربية الأكثر تحميلا على تطبيق "أنغامي"، في أقل من 24 ساعة على إصدارها، فلم تستطع إليسا سوى التعبير عن فرحتها بالصّدى الإيجابي الذي تلاقيه الأغنية، فغرّدت عبر "تويتر" قائلة :" استيقضت لأجد الأغنية تتصدّر الأغاني العربية، أنا أكثر من سعيدة، وأنا أريد منكم ان تصلّوا معي من أجل والدي في كل مرّة تستمعون إليها".

وكانت اليسا، قد صرّحت في حوار تلفزيوني منذ أيام، أنها تشتاق إلى والدها كثيرًا بعد مرور 13 عامًا على وفاته.