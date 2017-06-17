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نجوى كرم: سأتزوّج قريبا و زوجي منفصل وأصغر منّي

نشر يوم 2017/06/17 5825 0 إيمان ض نجوى كرم: سأتزوّج قريبا و زوجي منفصل وأصغر منّي
تحدّثت الفنانة نجوى كرم لأوّل مرّة عن حياتها العاطفيّة بصراحة ووضوح.

 وقالت نجوى كرم خلال حلولها ضيفة على برنامج "مجموعة إنسان" الذي يقدمه الإعلامي "علي العلياني" أنّها تعيش قصة حب وستتزوج قريباً.

وأشارت إلى أن لا عقبات تعترض إتمام هذا الأمر. كما كشفت أن حبيبها الجديد كان مرتبطاً. وشدّدت على أن لا علاقة لها بانفصاله عن زوجته. وقالت:"لو كنت السبب كنت بروح بنتحر".

كما ذكرت أنه ينتمي إلى ديانتها وهو لبناني ويصغرها سنّا وستعيش معه في لبنان بعد الزواج. ولدى سؤالها عما إذا كان قرارها صحيحاً قالت إنه لا وجود لشيء إسمه مستقبل وإننا نعيش اللّحظة. كما عبرت عن لهفتها تجاه شعور الأمومة.

 

 

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