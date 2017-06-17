المطرب الهاوي عبد الحق مسعيد يتوج بالجائزة الكبرى الهالشمي قروابي

وعادت الجائزتان الثانية والثالثة للطبعة الثالثة من تظاهرة " الجائزة الكبرى الهاشمي قروابى " على التوالي لفيصل بوخنتاش من ولاية تيارت و طارق جودي من عنابة وذلك بعد تقييم الصوت والأداء لأغنية الشعبي لمجموع 17 مشاركا في مسابقة هذه التظاهرة التي تهدف إلى اكتشاف وتشجيع ومرافقة المواهب الشابة وترقية هذا الطابع الغنائي الأصيل .

و تم بالمناسبة توزيع على الثلاثة الأوائل في إطار هذه المنافسة الفنية جوائز تشجيعية تراوحت قيمتها ما بين 150 ألف دج و 250 ألف دج بالإضافة إلى تسليم ثلاث جوائز تشجيعية أخرى للمصنفين ما بين المرتبة الرابعة و السادسة في هذه المسابقة تمثلت في جائزة تشجيع العنصر النسوي وجائزتي لجنة التحكيم و جائزة الجمهور .

وشهدت السهرة الختامية لتظاهرة "الجائزة الكبرى الهاشمي قروابي" توافدا غفيرا للجمهور والعائلات العنابية التي ألفت السهرات الفنية الرمضانية وحضرت طيلة التظاهرة لتشجيع المتنافسين الشباب واكتشاف أصوات شابة مؤهلة لحمل مشعل أغنية الشعبي .