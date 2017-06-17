هند صبري وظافر العابدين يتزوّجان ويهزمان السّرطان معا

وعرضت الحلقة الـ21 من المسلسل، زواج بطلته هند صبري في دور "أمينة"، من "سليم" الذي يجسّد شخصيته الفنان ظافر العابدين، بعد أن قام بعملية جراحية لاستئصال ورم كان يعاني منه على مستوى المخ، حيث قرّرا عيش يومهما وتجاهل فكرة "احتمال الموت"، واستسلما للعلاج ما ساهم في تحسّن حالتهما الصحية.

وأكّد المتابعين للمسلسل، أنّه أعطى جرعة أمل وتفاؤل للفئة المصابة بالمرض الخبيث، وتعامله مع المرض وكأنه نوع من التحدى وتجربة قاسية لكل من بطليه، عليهما تجاوزها أو التعايش معها بما يليق.

وحصدت الحلقة، أصداء إيجابية عبر مواقع التواصل الإجتماعي، واحتلّت المرتبة الأولى في المواضيع الأكثر تداولا، من خلال تعليقات الروّاد، الذين أجمعوا على أنّ فكرة المسلسل لها خصوصية ونقاط مميّزة لا تشبه أي عمل آخر تناول نفس الحالة.

ونذكر أنّ "حلاوة الدنيا"، يجسّد قصّة "أمينة"، فتاة تكتشف قبل حفل زفافها بأيام قليلة، أنها مصابة بسرطان الدم ما يجعلها تعيد ترتيب الأحداث حولها. وهو من بطولة النجمين التونسيين هند صبري وظافر العابدين، بالإظافة إلى نخبة من نجوم الدراما المصرية، على غرار حنان مطاوع، هاني عادل، رجاء الجداوي، أحمد حاتم وأنوشكا.