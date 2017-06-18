فنانتا الأندلسي نسرين غنيم وليلى بورصالي تختتمان الأسبوع الموسيقي فا نوطة المؤنّث

وكان هذا الحفل الذي احتضنته قاعة "الموقار" فرصة للجمهور العاصمي للاستمتاع بمجموعة من الوصلات الغنائية التي عرفت بها الفنانتان التلمسانيتان بالإضافة لأعمال أخري لهما مستقاة من التراث.

وأمتعت نسرين غنيم صاحبة ألبوم "أنا الغريب" المستمعين في بداية الحفل بأداء العديد من الأعمال التي انتقتها من ربرتوارها الفني ومن التراث قبل أن تعقبها علي المنصة الفنانة المتألقة ليلي بورصالي التي أطربت الحضور رفقة فرقتها الموسيقية بوصلات تراثية كرمت من خلالها المرأة الجزائرية والمغاربية تجاوب معها الحضور كثيرا.

وتمثل نسرين غنيم إحدى الأصوات المميزة الصاعدة في الموسيقي الكلاسيكية الجزائرية حيث تتنوع أعمالها في الأندلسي بين النوبة والحوزي والمشموم والمديح وغيرها بينما تعتبر ليلي بورصالي من أبرز مطربات الأندلسي حيث في رصيدها أربعة ألبومات اخرها بعنوان "نوبة حسن السليم" وقد نشطت حفلاتها في العديد من البلدان.

يذكر أن الأسبوع الموسيقي "فا نوطة المؤنث" الّذي نظّمه الديوان الوطني للثقافة والإعلام في إطار إحياء ليالي شهر رمضان، قد نشطته العديد من الأصوات المتألقة في سماء الأغنية الجزائرية على غرار ريم حقيقي ونسيمة شعبان وبهجة رحال ونعيمة الدزيرية وبادي لالة وأمينة زهير وكذا فرقة "لمة بشارية".