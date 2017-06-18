أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية من صفحات النهار الجديد فن وثقافة

الممثلة أمل حيمر تعزّي أسرة الرّاحل ياسين بن جملين بكلمات مؤثّرة

نشر يوم 2017/06/18 2517 0 إيمان ض الممثلة أمل حيمر تعزّي أسرة الرّاحل ياسين بن جملين بكلمات مؤثّرة
نشرت الفنّانة الجزائرية أمل حيمر صورة مع الفنان الجزائري الراحل ياسين بن جملين على حسابها على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك بعدما وافته المنيّة أمس السّبت.

أرفقت الفنّانة الصّورة بمنشور احتوى على كلمات مؤثّرة، قدّمت من خلاله التعزية للفنّان، وتمنّت الصبر والسّلوان لأسرته، وكذا الأسرة الفنيّة. 

وكتبت الفنّانة حيمر في المنشور : " إنّا لله و إنا إليه راجعون......هذه آخر صورة لي معك في أيام السّينما بحاسي مسعود العام الفارط. انت الزميل و الممثل و المنتج و مخرج فيلم الهجرة الذي اشتغلت فيه معك.. و ها أنت تهجرنا أيها الطيب و إلى مقام اطيب باذن الله.... ياسين بن جملين رحمك الله و غفر لك و أنار قبرك و جنته اسكنك...الصبر و السلوان لأسرتك و للأسرة الفنية".

يشار إلى أنّ، الفنان رحل عنّا أمس السبت في مستشفى فرانس فانون بالبليدة، وسيوارى الثرى بعد ظهر اليوم الأحد بمقبرة سيدي يحي بالعاصمة. 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا