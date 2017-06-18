الممثلة أمل حيمر تعزّي أسرة الرّاحل ياسين بن جملين بكلمات مؤثّرة

أرفقت الفنّانة الصّورة بمنشور احتوى على كلمات مؤثّرة، قدّمت من خلاله التعزية للفنّان، وتمنّت الصبر والسّلوان لأسرته، وكذا الأسرة الفنيّة.

وكتبت الفنّانة حيمر في المنشور : " إنّا لله و إنا إليه راجعون......هذه آخر صورة لي معك في أيام السّينما بحاسي مسعود العام الفارط. انت الزميل و الممثل و المنتج و مخرج فيلم الهجرة الذي اشتغلت فيه معك.. و ها أنت تهجرنا أيها الطيب و إلى مقام اطيب باذن الله.... ياسين بن جملين رحمك الله و غفر لك و أنار قبرك و جنته اسكنك...الصبر و السلوان لأسرتك و للأسرة الفنية".

يشار إلى أنّ، الفنان رحل عنّا أمس السبت في مستشفى فرانس فانون بالبليدة، وسيوارى الثرى بعد ظهر اليوم الأحد بمقبرة سيدي يحي بالعاصمة.