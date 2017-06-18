زوج دنيا بطمة يهاجم طليقته ويدعو عليها بقسوة

ونشروالد حلا الترك مقطع فيديو على موقع الإنستغرام يظهر وجود ابنه في حجره خلال القيادة، وعلّق قائلاً: "يا بعد قلبي ، يارب تحرق قلب كل من ساهم بتفرقتكم بهذا الشّهر الفضيل".

وأضاف: "حسبي الله ونعم الوكيل بكل ظالم حسبي الله ونعم الوكيل ليوم الدين الله يحرق قلبك الله يلعنكم فرقتونا الله يفرقكم بأغلى ما تمكلون، كل عام وانت بألف خير أميري كاي كاي".

وكان الترك عايد زوج الفنانة المغربية ابنه الصغير من طليقته السابر التي حصلت على حضانة الأطفال بحكم المحكمة. و يُشار إلى أن التّرك وزوجته بطمة رزقا أخيراً بطفلتهما الأولى غزل.