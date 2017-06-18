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الشاب فضيل يضع اللّمسات الأخيرة على الألبوم الجديد مع المنتج ريدوان في أمريكا

نشر يوم 2017/06/18 2638 0 إيمان ض الشاب فضيل يضع اللّمسات الأخيرة على الألبوم الجديد مع المنتج ريدوان في أمريكا
سافر المغنّي الجزائري الشّاب فضيل إلى الولايات المتّحدة الأمريكية ، لوضع اللّمسات الأخيرة على أغنيته مع المنتج العالمي ريدوان.

ونشر فضيل صورة له على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "انستغرام"، يظهر فيها وهو على متن طائرة متوجّهة الى ولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

وذكر الشاب فضيل في تدوينة له، أنّ زيارته إلى الولايات المتّحدة، جاءت على أساس وضع آخر اللمسات على أغنيته مع المنتج العالمي ريدوان. مشيرا إلى أنّ العمل الذي جمعه معه، بدأ الإشتغال عليه في أربع دول منها المغرب والجزائر وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أنّ، الشاب فضيل يستعد لطرح ألبوم الجديد بعد رمضان المقبل من إنتاج المغربي العالمي "ريدوان "، والذي سيعود من خلاله بعد غيابه عن السّاحة الفنية لسنوات. 

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