أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية من صفحات النهار الجديد فن وثقافة

هجوم عنيف على نوال الزغبي بسبب مخالفتها لقانون المرور

نشر يوم 2017/06/19 1371 0 إيمان ض هجوم عنيف على نوال الزغبي بسبب مخالفتها لقانون المرور
نشرت على حسابها على "انستغرام" صورة لها وهي تقود السيارة واضعة حزام الأمان خلف ظهرها، وهو أمر مخالف لقوانين السير في لبنان. معلقة عليها: "ذاهبة إلى موقع تصوير فيديو كليب أغنية كراميل".

أثار هذا الأمرسخط عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجمعية "يازا" التي تهتم بتعزيز السلامة على الطريق والقيام بحملات تحسيسية حول الوعي المروري، مطالبين إياها بإزلة هذاالمنشور. إلا أن الأخيرة لم تُلبِّ النداء فاضطرت الجمعية إلى نشر الصورة على صفحتها على "فيسبوك" معلقة عليها: "يؤسف جمعية اليازا أن اتصالنا بالشّخص المعني على صفحة نوال زعبي لسحب صورتها لم يوصلنا إلى نتيجة إيجابية، وهي تخالف القوانين عبر عدم وضع حزام الأمان وربطه بشكل يشجع على مخالفة القانون وتعرض حياتها للخطر. إن اليازا تطالب جميع الفنانين التأثير الإيجابي لحماية حياة الشباب على الطرق". 

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا