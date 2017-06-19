غزال على أبواب روما الإيطالي و مونشي يقدم عرضه الرسمي

وقدم المدير الرياضي لروما مونشي، عرضا لوكيل أعمال غزال قصد التعاقد معه هذا الصيف، وفي انتظار رد اللاعب ووكيل أعماله، يعمل مونشيني، بالضغط على إدارة النادي للإسراع في حسم الصفقة، والتعاقد مع غزال في أقرب فرصة ممكنة، بالنظر للعروض الكثيرة التي تتهاطل عليه والتي تثير مخاوف الإيطالي من ضياع الصفقة، حيث يرغب مونشيني في أن يعوض اللاعب الجزائري الرحيل المرتقب للاعب المصري محمد صلاح هذا الصيف الذي يتجه الى حمل ألوان ليفربول الإنجليزي.

وسلطت الصحافة الإيطالية الضوء على قضية غزال الذي تم تداول اسمه في الآونة الأخيرة بين عديد الأندية الإيطالية على غرار نادي ميلان أسي، إلا أن صحيفة "كوريري ديلو سبورت" وفي آخر عدد لها رشحت وبقوة انضمام رشيد غزال إلى نادي روما، حيث ترى أن الذئاب هم الأوفر حظا للظفر بخدماته، وفي هذا الشأن خصصت الصحيفة الإيطالية صفحتين كاملتين تتحدث فيهما عن رشيد غزال، والفرق الأقرب للتعاقد معه هذا الصيف.