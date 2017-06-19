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بالفيديو..تامر حسني يخطف الأنفاس ويزلزل الفايسبوك في أقل من 24 ساعة

نشر يوم 2017/06/19 6910 0 وفاء.ب بالفيديو..تامر حسني يخطف الأنفاس ويزلزل الفايسبوك في أقل من 24 ساعة
أفرج النجم، تامر حسني، أخيرا عن الإعلان الرسمي لفيلمه الجديد "تصبح على خير"، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، بعد طول انتظار وترقّب من الجمهور في الوطن العربي.

وخطف تامر أو "الخديوي" الأنفاس من خلال المشاهد المعروضة، بخفّة ظله وفكاهته المعهودة، وضاعف من حماس محبّيه الذين يترقبون عرض العمل لمعرفة تفاصيل القصة وموضوع الفيلم.

وتخطت نسبة مشاهدة الإعلان حاجر المليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة من عرضه، حيث من المنتظر أن يتم طرح العمل في الصّالات السينمائية أوّل أيام عيد الفطر، ومن المتوقع أن يحقق نجاحاً كبيراً على غرار كل أفلام تامر حسني السابقة.

ونشير إلى أنّ نجم الجيل، يعود بفيلم "تصبح على خير" بعد عامين من الغياب، بعد آخر أفلامه "أهواك" مع النجمة غادة عادل، حيث سيشاركه البطولة مجموعة من النّجوم على غرار التونسية درّة زروق، نور، مي عمر، محمود البزاوي، وهو من إخراج محمد سامي وإنتاج وليد منصور.

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