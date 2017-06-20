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فرقة بابيلون في مهرجان بنزرت الدولي في طبعته الـ 35 بتونس

نشر يوم 2017/06/20 2664 0 إيمان ض فرقة بابيلون في مهرجان بنزرت الدولي في طبعته الـ 35 بتونس
تشارك الفرقة الموسيقيّة الجزائرية "بابيلون" في الطبعة الـ 35 لمهرجان بنزرت الدولي التي تعقد فعالياتها من 14 جويلية إلى 18 أوت ببنزرت في تونس. وفقا للصحافة التونسية.

وستحضر "بابيلون" فعاليات هذه التظاهرة الدولية التي ستعقد تحت شعار "فن  ثقافة ونظافة"، إلى جانب فرق أسماء فنيّة من مختلف البلدان على غرار الكندية  ناتاشا سان بيير والفرانكو-جمايكي ويلي ويليام واللبناني راغب علامة والتونسي  لطفي بوشناق.

وتعتبر "بابيلون" التي تؤدي أغانيها بالعربية الدارجة من أبرز  الفرق الموسيقية الشبابية في الجزائر حيث تأسست بالعاصمة في 2012 وهي تضم 6  أعضاء: أمين محمد جمال المغني الرئيسي ورحيم الهادي ورمزي عيادي ورفيق شامي  "على الغيتار" وفؤاد تركي "على الآلات الإيقاعية" ورضوان نهار "على الباص".

وفازت "بابيلون" في 2014 بجائزتي أحسن أغنية وأحسن فرقة موسيقية في  الطبعة الأولى لجوائز الموسيقى الجزائرية "ألجيرين ميوزك أواردز" عن ألبوم  "برية" الذي يضم أيضا إحدى أشهر أغانيها "زينة" وهو عمل متميز صور في فيديو  كليب وحقق نجاحا جماهيريا معتبرا. 

 

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