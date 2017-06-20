فرقة بابيلون في مهرجان بنزرت الدولي في طبعته الـ 35 بتونس

وستحضر "بابيلون" فعاليات هذه التظاهرة الدولية التي ستعقد تحت شعار "فن ثقافة ونظافة"، إلى جانب فرق أسماء فنيّة من مختلف البلدان على غرار الكندية ناتاشا سان بيير والفرانكو-جمايكي ويلي ويليام واللبناني راغب علامة والتونسي لطفي بوشناق.

وتعتبر "بابيلون" التي تؤدي أغانيها بالعربية الدارجة من أبرز الفرق الموسيقية الشبابية في الجزائر حيث تأسست بالعاصمة في 2012 وهي تضم 6 أعضاء: أمين محمد جمال المغني الرئيسي ورحيم الهادي ورمزي عيادي ورفيق شامي "على الغيتار" وفؤاد تركي "على الآلات الإيقاعية" ورضوان نهار "على الباص".

وفازت "بابيلون" في 2014 بجائزتي أحسن أغنية وأحسن فرقة موسيقية في الطبعة الأولى لجوائز الموسيقى الجزائرية "ألجيرين ميوزك أواردز" عن ألبوم "برية" الذي يضم أيضا إحدى أشهر أغانيها "زينة" وهو عمل متميز صور في فيديو كليب وحقق نجاحا جماهيريا معتبرا.