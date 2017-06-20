مغنّي الراب فيانسو .. أشاهد قناة النهار وريحة رمضان في الجزائر حاجة أخرى

وقال فيانسو الذي بدأ مشواره الفنّي سنة 2009، أنّه سينشّط حفلا فنيّاّ ساهرا سهرة اليوم الثلاثاء بالهواء الطّلق بساحة البريد المركزي بالعاصمة ابتداءا من السّاعة الحادية عشرة ليلا. مضيفا بأنّ هذا الحفل الخيري سيكون لصالح الأطفال المرضى واليتامى. حيث ألغى ثلاث مواعيد فنيّة بفرنسا ليزورالجزائر.

وعن تعاونه مع مغنّيين راب في قال فيانسو، أنّه يعرف ويلتقي مغنيين راب جزائريين وتونسيين ومغاربة في فرنسا لايمانع أن يكون أن يتعامل مع "لا نكا" و "ألجيرينو" على سبيل المثال.

وتحدّث المغنّي عن حبّه للعمل الخيري والتطوعي .مؤكّدا إنخراطه في عدّة جمعيات خيرية ويحبّ العمل الإنساني لمساعدة المحتاجين ويعمل على ذلك طول العام.

وأكّد مغنّي الراب الذي تزامنت زيارته مع شهر رمضان الفضيل وعيد الفطر، أنّ رمضان له نكهة خاصّة في الجزائر و كذا العيد، لأنّهما يعرفان حركية ونشاط استثنائيين فهما مختلفين تماما عن فرنسا. مضيفا بأنّه يشاهد قناة النّهار ويحبّها كثيرا ولأوّل مرّة يمرّ في قناة جزائرية. خاصّة بأنّه لم يزر الجزائر منذ حوالي ثلاث سنوات.