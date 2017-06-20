في سابقة دراميّة.. السّعودي ناصر القصبي يعد الجمهور بحلقة ناريّة عن قطر اللّيلة

وكتب القصبي في تغريدته متوعّدا السلطات القطرية: " المواقف المايعة مرفوضة واللعب الآن مع النظام في قطر أصبح على المكشوف .. انتظرونا الليلة".

وتأتي تغريدة الممثّل الكوميدي بعد أن ذكر كاتب السلسلة في وقت سابق، أنّ المسلسل المثير للجدل "سيلفي3" سيُحدث مفاجأة في حلقته الأخيرة، بتطرقه للأزمة الخليجية.

وتعد هذه الخطوة المفاجأة سابقة من نوعها، حيث أجرى فريق العمل تعديلا للمسلسل أثناء عرضه، ليتناول موضوعا جديدا طرأ على الساحة بعد بدء بث العمل، ومن المتوقّع أن تستقطب الحلقة عددا قياسيا من المشاهدين، خاصّة من الجمهور السّعودي والخليدي بصفة عامة.

ونشير إلى أنّ المسلسل الكوميدي"سيلفي"، يحظى باهتمام شريحة واسعة من السّعوديين، بعد تطرقه على مدى 3 مواسم لمجموعة من أكثر الملفات والقضايا الإجتماعية حساسيّة وإثارة للجدل في المملكة، حيث يشارك الفنان ناصر القصبي، في أداء مشاهد وسكاتشات المسلسل، عدد من نجوم الدراما السعودية والخليجية.