لأوّل مرّة..سهيلة بن لشهب تجسّد حكايتها في أغنيتها الجديدة

وأعلنت بن لشهب، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، عن موعد إطلاق الأغنية، أرفقته برسالة عبّرت فيها عن رسالة الأغنية فكتبت :" الفن رسالة سامية..اختياراتنا كانت دقيقة من لحن، كلمات وتوزيع، لاثبات أن الفن حقا رسالة تحكي على ما في قلوبنا أو ممكن تحكي عن وضع عشناه..."

وأضافت قائلة: "كل نوتة وكل آلة وكل حرف يعنولي بزّاف، والكثير يعنيلهم أيضا، قريبا راح تسمعوا حكايتي مع حكاية ثقة"، وأرفقت منشورها بهاشتاغ "مقصودة".

وختمت سهيلة كلامها بتوجيه الشكر لكل من الملحن فخراني، والموزع مو الشاعر ، والكاتب أحمد حسن راؤول، الذي يتعاون مع خريجة ستار أكاديمي للمرّة الثانية.