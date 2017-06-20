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لأوّل مرّة..سهيلة بن لشهب تجسّد حكايتها في أغنيتها الجديدة

نشر يوم 2017/06/20 2457 0 وفاء.ب لأوّل مرّة..سهيلة بن لشهب تجسّد حكايتها في أغنيتها الجديدة
من المنتظر أن تطرح الفنانة الشابة سهيلة بن لشهب أغنيتها الجديدة "حكاية ثقة"، مساء اليوم الثلاثاء، والتي ناقشت فيها قضية انسانية مهمّة وجسدت من خلالها ولأوّل مرّة قصّتها الحقيقية وحكاية مرّت بها.

وأعلنت بن لشهب، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، عن موعد إطلاق الأغنية، أرفقته برسالة عبّرت فيها عن رسالة الأغنية فكتبت :" الفن رسالة سامية..اختياراتنا كانت دقيقة من لحن، كلمات وتوزيع، لاثبات أن الفن حقا رسالة تحكي على ما في قلوبنا أو ممكن تحكي عن وضع عشناه..."

وأضافت قائلة: "كل نوتة وكل آلة وكل حرف يعنولي بزّاف، والكثير يعنيلهم أيضا، قريبا راح تسمعوا حكايتي مع حكاية ثقة"، وأرفقت منشورها بهاشتاغ "مقصودة".

وختمت سهيلة كلامها بتوجيه الشكر لكل من الملحن فخراني، والموزع مو الشاعر ، والكاتب أحمد حسن راؤول، الذي يتعاون مع خريجة ستار أكاديمي للمرّة الثانية. 

 

 

 

 

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