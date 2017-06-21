عبد القادر شاعو: لم أصدر ألبوما جديدا بسبب الخوف من القراصنة

وأبرز شاعو للصحفيين على هامش إحيائه لحفل غنائي نظمته مديرية الثقافة للولاية بمناسبة شهر رمضان، أنه يحضّر حاليا لإصدار ألبوم غنائي جديد بالتعاون مع كاتب كلمات الأغنية الشعبية ياسين بوزامة وسيصدر خلال فصل الصيف الجاري حيث يتضمن 8 أغنيات بعضها من التراث و بعضها جديدة.

وأشار إلى أن العائق الوحيد الذي منعه خلال الفترة الماضية من إصدار ألبوم جديد هو "التخوف من القرصنة و نشر الألبوم على الأنترنت و شبكات التواصل الإجتماعي مع ما يرافق ذلك من خسائر جسيمة للمنتجين الّذين يتحمّلون تكاليف حقوق الفنانين و الفرق الموسيقية و مستحقات الاستوديوهات و غيرها".

و أضاف عبد القادر شاعو أنه "يعاني كثيرا من تسجيل أغانيه في الأعراس التي يحييها و إعادة نشرها عبر الأقراص المضغوطة و عبرالأنترنت دون أدنى إحترام لحقوق المؤلّف"، وقال أنه لا يستطيع منع معجبيه و محبي الطّرب الشعبي من تسجيل أغانيه "بشرط إحتفاظ الاشخاص المعنيين بتسجيلاتهم لأنفسهم و عدم نشرها عبر مختلف الوسائط".

وأبدى مطرب الطابع الشعبي ارتياحه لشروع ديوان حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة في دفع بعض المستحقات للفنانين بشكل سنوي" وإن اعتبرها "غير كافية وينبغي مضاعفتها خدمة للثقافة والفن ومجهود الفنانين الذين يدافعون عن صورة لائقة للوطن. كما دعا إلى تكثيف حملات الديوان لمحاربة قرصنة المنتوج الثقافي و الفني على كل المستويات.

وقال عبد القادر شاعو كذلك أنه لا يزال يلمس رغم مرور 50 سنة من دخوله عالم الغناء حب المواطنين الكبير وإعجابهم بأغانيه و أدائه وهو ما شاهده جليا في كل الحفلات التي يحييها داخل الوطن و خارجه و ليس في العاصمة فقط.