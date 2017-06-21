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بالفيديو..العقيد "أبو شهاب" يشنّ هجوما على "باب الحارة 9"

نشر يوم 2017/06/21 6192 0 وفاء.ب بالفيديو..العقيد "أبو شهاب" يشنّ هجوما على "باب الحارة 9"
شنّ الفنان السّوري، سامر المصري، هجوما إعلاميا عنيفا على مسلسل "باب الحارة" في جزئه التاسع، معتبرا أنّ المسلسل لم يعد تاريخيا بل أصبح يكتب بأجندة سياسية ضمن أروقة الدولة السّورية لإيصال رسائل للعالم العربي، وذلك بعد أن كان سامر أو "أبو شهاب" أحد أبطال المسلسل ومن أبرز نجومه في أجزائه الأولى.

وأكّد سامر، خلال لقائه في برنامج "تفاعلكم" الذي يعرض على شاشة العربية، أنّ العمل لم يعد يعنيه بتاتا، و أنّه لم يقدم شيئاً جديداً من الناحية الفنية وإنما يعيش على أمجاده الأولى، معتبرا أنّ مشاركته في المسلسل الشهير كانت نعمة عليه ونقمة في نفس الوقت.

وكشف نجم الدراما السّورية، أنّ سبب ابتعاده عن الأعمال الفنّية خلال الثلاث سنوات الأخيرة، هو الأوضاع التي يمر بها بلده، وقراره الاتجاه إلى العمل الإنساني لمساعدة اللاجئئن السوريين.

ونشير أنّ المسلسل الشّهير باب الحارة في جزئه التاسع، يلقى انتقادات لاذعة من عدّة نجوم ومن المشاهدين على حدّ سواء معتبين أنّ المسلسل يفتقد إلى عنصر التشويق والمفاجأة التي تميّز بها في أجزائه الأولى.

 

 

 

 

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