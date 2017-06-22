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مغنّي الراب فيانسو يشارك العائلات المعوزة فرحة العيد

نشر يوم 2017/06/22 354 0 إيمان.ض مغنّي الراب فيانسو يشارك العائلات المعوزة فرحة العيد
ستستفيد ألف عائلة معوزة بمناطق الجنوب والهضاب العليا من غلاف مساعدات مالية و ذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وبمبادرة من الهلال الاحمر الجزائري، حسب ما كشفت عنه بالجزائر العاصمة رئيسة الهلال سعيدة بن حبيلس.

وأوضحت بن حبيلس في تصريح للصحافة على هامش ابرامها اتفاقية شراكة مع  فنان في الراب سفيان زرماني المدعو" فيانسو" و هو جزائري مقيم بفرنسا أن  الهلال الأحمر الجزائري سيشرع ابتداء من الاربعاء في توزيع  مبلغ مالي قدره  4000 دينار لفائدة  ألف عائلة معوزة متواجدة بالقرى النائية بمناطق الجنوب  والهضاب العليا بحيث يشرف على توزيعها لجان الهلال على المستوى المحلي بحضورممثلين عن السلطات المحلية والمجتمع المدني.

وأضافت بن حبيلس أن الهلال الأحمر الجزائري برمج أيضا بمناسبة عيد  الفطر زيارات الى المستشفيات لتقاسم فرحة العيد مع المرضى الى جانب توزيع  البسة على أطفال من عائلات معوزة الى جانب أطفال الرعايا السوريين المتواجدين  بالجزائر .

 وبخصوص الإتفاقية أكدت رئيسة الهلال الاحمر الجزائري، أن هذه العملية تندرج  في اطار المسعى الرامي الى نشر ثقافة التضامن وتدعيم قدرات الهلال للقيام  بمهامه الانسانية وستسمح للفنان فيانسو بمساندة نشاطات الهلال عن طريق تنظيم  تظاهرات فنية تساهم في العمليات الإنسانية.

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