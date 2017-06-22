هكذا استقبلت لطيفة التونسية أغنية فيروز الجديدة

وتلقّت لطيفة أغنية "لمين"، كباقي جمهور ومحبّي فيروز الذين انتظروا طرح جديدها بفارغ الصبر، فغرّدت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي"تويتر" قائلة :" أول ما نزلت غنوة الفنانة العظيمة فيديو دخلت قلبي بسرعة ولقيتني بغنيها، يا جماعة هو إحنا في هديك الساعة لما فيروز تنزلنا أغنية؟".

وأضافت، داعية الجمهور للإستمتاع بصوت فيروز العظيم وعدم تضييع الوقت بأمور أخرى، فقالت :" فلما يحصل، لازم نستمتع بهالصوت العظيم وما نضيع وقت بالكلام..

وختمت تغريداتها بالقول : "واللي بقول عودة فيروز، فيروز العظيمة عمرها ما غابت لتعود،هي كل يوم ولحظة معانا وبكل أفراحنا وأوجاعنا حاضرة، الله يحميها ويطول بعمرها".

وتجدر الإشارة إلى أنّ لطيفة التونسية، تعبّر دائما في حواراتها ولقاءاتها التلفزيونية أنّ ملكة الغناء العربي هي مثالها الأعلى في عالم الفن وقدوتها التي ترعرعت على أغنياتها وأعمالها منذ الطفولة.