بالفيديو..هند صبري تختتم "حلاوة الدنيا" بتحقيق أمنية مريضة مصابة بالسّرطان

وشاركت الفنانة التونسية جمهورها على فايسبوك، بمقطع مصوّر جمعها مع المريضة هند، التي تعاني من سرطان الدّم للمرّة الثالثة على التوالي، والتي بدأت في الخضوع إلى جرعات العلاج الكيماوي وهي تشاهد المسلسل.

ومن خلال الفيديو، ظهرت هبة وهي تتوجّه إلى مكان تصوير المسلسل للقاء أبطاله، حيث سردت قصة معاناتها مع سرطان الدم "اللوكيميا"، وكيف تحمّل زوجها، الذي توجّهت له بالشكر والتقدير، أعباء أطفالها الثلاثة وبينهنّ طفلة لم يتجاوز عمرها سنة ونصف، وكشفت هبة أنه عند رؤيتها للمسلسل شعرت كأنه يروي قصتها،

ومن جهتها عبّرت هند صبري عن إعجابها بشخصية وقوّة هبة، وإصرارها على مواجهة المرض فعلّقت قائلة :"هبة شافت نفسها في شخصية "أمينة الشماع" في "حلاوة الدنيا".

نذكر أنّ مسلسل "حلاوة الدنيا"،حصد أصداء إيجابية منذ بداية عرضه في شهر رمضان، وهو يجسّد قصّة "أمينة"، فتاة تكتشف قبل حفل زفافها بأيام قليلة، أنها مصابة بسرطان الدم ما يجعلها تعيد ترتيب الأحداث حولها. وهو من بطولة النجمين التونسيين هند صبري وظافر العابدين، بالإظافة إلى نخبة من نجوم الدراما المصرية، على غرار حنان مطاوع، هاني عادل، رجاء الجداوي، أحمد حاتم وأنوشكا.