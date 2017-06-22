نداء شرارة تعتب على عرّابتها.. "حزينة لأنّي توقعت من شيرين بعض التقدير"

وأسرّت شرارة خلال اللّقاء، أنّ صاحبة "آه يا ليل" دعتها لمشاركتها حفلها في قلعة بعلبك في لبنان العام الماضي، فلبّت الدّعوة وحضرت إلى لبنان قادمة من بلدها الأم الأردن، ومتكبّدة كل مصاريق السفر والإقامة، لكنّها تفاجأت أنّ شيرين لا ترد على اتصالاتها الهاتفية المتكرّرة، ما جعل نداء تعود خائبة إلى الأردن دون أن تسمع جواب شيرين.

وتابعت شرارة قائلة أنّه بعد مرور فترة، عاودت الاتصال مجدداً بشيرين وسألتها عن السبب الذي جعلها تتصرف معها بمثل هذه الطريقة، فردّت عليها: "معلش يا نداء الواحد أوقات بينسى أولاده".

وصرّحت شرارة بالقول:" أنا مش زعلانه، لكني حزينة لأني توقعت من شيرين بعض التقدير"، ما يؤكّد أنّ هذا التصرف الغير متوقّع أزعج الموهبة الصّاعدة نداء، التي انتظرت أن تردّ لها عرّابتها اعتبارها المعنوي لكنّ ذلك لم يحصل حتّى الآن.

ونذكر أنّ الموهبة الأردنية نداء شرارة، فازت في الموسم الأخير من برنامج المواهب الشهير "ذا فويس" في نسخته العربية، وكانت ضمن فريق شيرين عبد الوهاب.