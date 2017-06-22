سارة لعلامة تهنئ سهيلة بن لشهب بطرح أنشودتها الدينية

وأجابت بطلة "صمت الأبرياء"، على سؤال أحد معجبات بن لشهب والتي طلبت منها رأيها في أنشودتها الجديدة، فردّت عليها لعلامة قائلة : " ألف مليون ترليون مبرووك سوسو هذا الدعاء يليق بهذا الشهر المبارك ويليق بك كفنانة جزائرية مسلمة وأضاف لك أيضا، الله يوفقك".

وللإشارة، تطل سارة لعلامة، أو فراشة الشاشة كما يلقبها الكثيرون، على التلفزيون الجزائري طيلة شهر رمضان المبارك، وللمرة الرابعة على التوالي من خلال مسلسل "صمت الأبرياء"، من إخراج عمار تريبش، والذي ستجسد فيه شخصية "حنان" التي تعيش قصة حب تتسبب لها بخسارتها لثروتها.