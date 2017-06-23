وردة شارلومانتي تعود للغناء وهذا هو رد فعل الجمهور

وأصدرت وردة أغنية جديدة حملت عنوان "تلغاله بابايا"، والذي يعد الأوّل لها بعد وفاة زوجها منذ أشهر، عبر قناتها على موقع يوتيوب، وأرفقته بمنشور على حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" كتبت فيه:" جديد..وين راهم حبابي لي يحبوني..توحشتكم".

عودة شارلومانتي إلى مزاولة نشاطاتها الفنية في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، لاقت استنكارا كبيرا من طرف متابعي الفنانة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حصد المنشور كمية هائلة من التعليقات مطالبينها بالإعتزال وعدم الغناء مجددا، وداعيين لها بالهداية.

ويبدو أنّ رد فعل الجمهور، لم يعجب شارلومانتي، ممّا دفعها إلى حذف الأغنية من موقع اليوتيوب بعد ساعات من إصدارها.