بعد مرور 9 سنوات عن مقتلها .. مستجدّات جديدة في قضية سوزان تميم

وكانت محكمة القاهرة قد قضت بسجن لتورطه في مقتل تميم، وبالسّجن المؤبد على المتهم الأول في القضية الضابط السابق محسن السكري، وفي فيفري من العام 2012 أيدت محكمة النقض الحكم.

يذكر أنّه عثر على سوزان مذبوحة بدبي في 28 جويلية 2008، وتمّ تصوير القاتل من قبل كاميرات أمن البرج السكني في منطقة المارينا بدبي، بحسب شرطة دبي التي اتهمت محسن السكري، ضابط أمن الدولة المصري السابق، فألقت الشرطة المصرية القبض عليه، واعترف بتقاضيه مبلغاً كبيراً ليقتلها.

يشار إلى أنّ، هشام طلعت مصطفى هو النّجل الأصغر لرجل الأعمال المصري طلعت مصطفى، وكان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى التي تعمل في مجال الاستثمار العقاري، كما كان قياديا بارزا في الحزب الوطني الحاكم وعضوا في مجلس الشورى إبان عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك.