بالصور..الإطلالة الأولى لأمل بوشوشة بعد الولادة تشعل "تويتر"

وظهرت بوشوشة، أمس الجمعة، في إفطار نظمته شركة "ايغل فيلمز"، وحضره نخبة من نجوم الفن في الوطن العربي، ولفتت أمل الأنظار إليها بإطلالتها الأنيقة، التي تعدّ هي الأولى لها منذ وضعها لمولودتها في شهر أفريل الفارط.

ونالت إطلالة بوشوشة، الكثير من الإعجاب وسط جمهور الفنانة، الذي تداول صورها على نطاق واسع، كما تصدّر هاشتاغ "أمل بوشوشة" قائمة المواضيع الأكثر تداولا عبر موقع "تويتر" في عدّة دول عربية، واحتل المرتبة الثانية في الجزائر.

ونذكر أن النجمة الجزائرية، غابت عن الأعمال التلفزيونية للموسم الرمضاني الحالي، بسبب حملها ووضعها لابنتها "ليا"، من زوجها رجل الأعمال اللّبناني وليد عواضة.