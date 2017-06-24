"انطباعات من القرن الماضي"..جديد الأديب والوزير الأسبق محي الدّين عميمور

الكتاب صادر عن المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، يضم 531 صفحة، وأراد الكاتب تمييز الطبعة الجديدة منه، بصورة تاريخية تجمعه مع الرئيس هواري بومدين وعبد الله ركيبي والسائحي الكبير وأبو العيد دود، واختار للغلاف الثاني صورة "بارشمان" قديم سجل عليه تعليقات لشخصيات تفضلت بتقديم الكتاب.

وأورد الأديب والسياسي الجزائري السابق، في الطبعة الجديدة من مؤلفه، عددا من الرسوم الكاريكاتورية التي كانت من أول الرسوم في الصحافة الجزائرية الناطقة بالعربية، والتي تضمّنت رسائل هادفة رغم اعترافه بسذاجتها، لكنّه أولى الأهميّة للمضمون.

ويعتبر كتاب "انطباعات"، الوحيد في تاريخ الكتابة الجزائرية الذي صدر بتوقيع رمزي، وهو ما فسّره عميمور، الذي كان يعمل في القوات المسلحة الجزائرية، أنه لم يرد أن يلزم المؤسسة التي ينتمي لها بسطور تعبر عن رأيه الشخصي.

كما يعدّ صدور الكتاب في طبعته الثانية، فرصة للباحثين عن مواضيع للرسائل الجامعية، ولمن تهمّه دراسة الثقافة الجزائرية في الستينيات وتطور المضامين والأساليب الأدبية عبر السنوات الماضية.