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بالفيديو .. فيانسو يهنّئ الجزائريين بمناسبة العيد

نشر يوم 2017/06/25 1765 0 إيمان ض بالفيديو .. فيانسو يهنّئ الجزائريين بمناسبة العيد
هنّأ مغنّي الراب سفيان زرماني المعروف ب"فياسو" الجزائريين بمناسبة عيد الفطر المبارك المصادف لليوم الأحد.

كما هنّأ الفنّان موقع النهار أون لاين بعيد الفطر، وهذا أثناء نزوله ضيفا على قناة النهار، قبل أن يحيي حفلا فنياّ ساهرا في الهواء الطلق بساحة البريد المركزي لصالح الأطفال المرضى واليتامى.

يشار إلى أنّ، فيانسو شارك فرحة العيد مع العائلات المعوزة  منذ الأربعاء الماضي بالتّنسيق مع الهلال الأحمر الجزائري من خلال إبرام اتفاقية، قام من خلالها توزيع مساعدات مالية على ألف عائلة معوزة بمناطق الجنوب والهضاب العليا،  وأكّدت رئيسة الهلال الجزائري إلى أنّ الإتفاقية ترمي إلى نشر ثقافة التضامن وتدعيم قدرات الهلال للقيام  بمهامه الإنسانية وستسمح للفنان فيانسو بمساندة نشاطات الهلال عن طريق تنظيم  تظاهرات فنية تساهم في العمليات الإنسانية.

 

 

 

 

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