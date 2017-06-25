بالفيديو..نوال زعتر تشارك بلاطو النهار فرحة عيد الفطر المبارك

وفضلت نوال زعتر قضاء أوّل أيام عيد الفطر مع أسرة النهار، وتحدّثت عن غيابها عن المشهد الفنّي خلال شهر رمضان المبارك، ومشاركتها الصغيرة في سلسلة "ناس لاري" الذي لاقى استحسان الجمهور.

وعن البرامج الجزائرية في الشهر الفضيل، كشفت زعتر أنها لم تشاهد التلفزيون في الشهر الفضيل، ولكن رغم التطوّر الملحوظ الذي تشهده البرامج الجزائرية، والدراما بصفة خاصّة، إلا أنها تطمح دائما للأحسن والأفضل.

وصرّحت نوال، أنّ نزعها للحجاب لم يكن من أجل الفن أو السعي وراء الأدوار التمثيلية، كما كشفت كذلك أنها مرّت بفترة صعبة، وواجهت ضغوطات كبيرة، خاصّة من أقرب الناس إليها.

ووجهت نوال، رسالة للمخرجين والمنتجين القائمين على الأعمال الفنية في الجزائر، طالبة منهم بعض الإلتفات خاصّة وأنها تشعر أنّ الفنّانين من جيلها يعانون التهميش.