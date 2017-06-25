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بعد ابتعادها عن الأعمال الفنية..أمل بوشوشة: "أملي التواجد بالدراما والسينما الجزائرية"

نشر يوم 2017/06/25 4991 0 وفاء.ب بعد ابتعادها عن الأعمال الفنية..أمل بوشوشة: "أملي التواجد بالدراما والسينما الجزائرية"
كشفت الفنانة والممثلة، أمل بوشوشة، أنها اختارت الإبتعاد عن الأعمال الفنية لهذا العام بسبب انشغالها بأسرتها وتكريس وقتها للإستمتاع بأمومتها خاصة وأنها تعيش التجربة لأوّل مرّة.

وقالت بوشوشة، أنها فضلت الابتعاد قليلا عن الساحة الفنية خلال حملها، رغم العروض التي وصلتها إلا أنها اعتذرت عنها، ورفضت المشاركة في أي عنل لمجرّد التواجد، خاصّة وأنها معروف عنها انتقائها لأدوارها بعناية، واهتمامها برأي الجمهور وتقديم ما يليق به. هذا ولم تخفي أمل أّنّها مستعدّة لتقديم أي عمل يليق بصورتها، ويسمح لها بتقديم الجديد للجمهور الجزائري خاصّة والعربي عامّة.

وكشفت أمل خلال تدخّلها في النشرة الثقافية على قناة النهار، أنها لن تتأخّر إذا عرض عليها دور يناسبها في الجزء الثاني من المسلسل الدرامي "الخاوة"، أنها تتمنّى التواجد في الدراما وفي السينما الجزائرية أيضا، المعروفة بصورتها على المستوى العالمي.

 

 

 

 

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