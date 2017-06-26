حلا الترك تثير الجدل بتصريحاتها عن دنيا بطمة بعد الولادة وما كشفته صادم

وعن كلام بطمة عن والدتها منى السّابر، قالت: "هذه ليست الحقيقة، أنا كنت متضايقة من أمّي كثيراً. وبعدين مع الأيام، تصالحنا وتقاهمنا وقلت لها أنا آسفة، واعتذر لك على هذا البرنامج، وتفاهمت معها على كلّ شي"، لافتةً الى أنّها لم تكن على علمٍ بماذا ستقول بطمة عن أمها وهي قالت الكلام من عندها".

وتطرّقت التّرك الى الإنتقادات التي تعرّضت لها بسبب الماكياج "القوي والجريء" في طفولتها، وأعلنت "أنّها ليست الّذي وضعت الماكياج، وقالت الفنانة دنيا بطمة هي الّتي مكيجتني. وأنا لم أكن أعرف الماكياج، ولم أدرِ ماذا وضعت فيني. وهذا الشيء لم يخطر على بالي. كنت صغيرة ولم أعرف شيئاً".