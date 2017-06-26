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بالصّور..أوّل تعليق لأصالة عقب إطلاق سراحها المشروط في قضيّة حيازة المخدّرات

نشر يوم 2017/06/26 8899 0 وفاء.ب بالصّور..أوّل تعليق لأصالة عقب إطلاق سراحها المشروط في قضيّة حيازة المخدّرات
ظهرت الفنانة السّورية، أصالة نصري، عقب الإفراج عنها والسماح لها بالسفر من بيروت إلى القاهرة، ونشرت صورة برفقة زوجها المخرج المصري، طارق العريان، في مطار بيروت الدّولي قبل استقلال الطائرة.

ونشرا أصالة صورة لها من داخل الطّائرة، وخصّتها بتعليق مقتضب جاء فيه :" الحمد لله"، ملتزمة الصّمت على مطالب الجمهور لها بتوضيح الأمور وكشف حقيقة ما جرى.

ونشير أن القاضي "كلود كرم"، قرّر إطلاق سراح الفنانة أصالة نصري بشروط، على أن تخضع مرّة ثانية لتحليل دم وذلك بعد أن ألقي القبض عليها، أمس الأحد، في مطار بيروت الدّولي، بتهمة حيازة مادّة الكوكايين.

ونذكر أنّ السلطات اللّبنانية أوقفت، أمس الأحد، الفنانة السورية أصالة نصري في مطار رفيق الحريري الدولي أثناء توجهها إلى القاهرة، بعد العثور على غرامين من الكوكايين وضعتهما في علبة الماكياج الخاصة بها

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