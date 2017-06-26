بالصّور..أوّل تعليق لأصالة عقب إطلاق سراحها المشروط في قضيّة حيازة المخدّرات

ونشرا أصالة صورة لها من داخل الطّائرة، وخصّتها بتعليق مقتضب جاء فيه :" الحمد لله"، ملتزمة الصّمت على مطالب الجمهور لها بتوضيح الأمور وكشف حقيقة ما جرى.

ونشير أن القاضي "كلود كرم"، قرّر إطلاق سراح الفنانة أصالة نصري بشروط، على أن تخضع مرّة ثانية لتحليل دم وذلك بعد أن ألقي القبض عليها، أمس الأحد، في مطار بيروت الدّولي، بتهمة حيازة مادّة الكوكايين.

ونذكر أنّ السلطات اللّبنانية أوقفت، أمس الأحد، الفنانة السورية أصالة نصري في مطار رفيق الحريري الدولي أثناء توجهها إلى القاهرة، بعد العثور على غرامين من الكوكايين وضعتهما في علبة الماكياج الخاصة بها