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بالفيديو..محمّد الترك يتبرّأ من ابنته حلا بعد ظهورها في برنامج مجموعة إنسان

نشر يوم 2017/06/26 577 0 إيمان.ض بالفيديو..محمّد الترك يتبرّأ من ابنته حلا بعد ظهورها في برنامج مجموعة إنسان
ردّ المنتج البحريني محمد الترك على تصريحات ابنته الفنانة حلا الترك ضدّه وضدّ زوجته دنيا بطمة، خلال إطلالتها الأخيرة ضمن برنامج "مجموعة انسان".

وشنّ الترك هجوماً عنيفاً على مدير Platinum Records تيمور مرمرشي، مهدّداً إيّاه باللجوء الى القضاء الإماراتي بعد ظهور حلا في الحلقة.

وتوجّه الى حلا قائلاً: "أنا أستغرب من ابنتي، يا عيب ويا حيف يا ابنتي يا حلا على الترباية يلي ربّيتك ايّاها. شنّوا طلّعتيني اليوم انّو أنا كذّاب؟ وأنا كنت اجبرك عأشياء؟".

وأردف: "تعرفي يا بابا؟ أهمّ شيء انّك انتي مقتنعة ومستئنسة بللي قلتيه. ما عندي شيء اقدر اقوله، لأنو عندي من الداخل حرقة قلب أب. حسبي الله ونعم الوكيل في كل من وصّلنا لهذه المرحلة". كما هاجم طليقته منى السابر ووالدته.

 

 

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