أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية من صفحات النهار الجديد فن وثقافة

كادير الجابوني يشارك في مهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ 53

نشر يوم 2017/06/26 1 0 إيمان.ض كادير الجابوني يشارك في مهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ 53
يشارك مغنّي الرّاي الجزائري عبد القادر هيباوي الملقب فنيا بكادير الجابوني في الدورة 53 لمهرجان قرطاج الدولي بتونس التي تعقد فعالياتها من 13 جويلية إلى غاية 19 أوت المقبل بحضور فنانين من عدّة بلدان وفقا للصحافة المحلية.

وسيحضر فنّان الرّاي هذه التظاهرة الموسيقية الدّولية الّتي ستعرف إقامة حوالي الأربعين عرضا إلى جانب فنانين من مختلف البلدان على غرار التونسية آمال المثلوثي والمصرية شيرين واللبناني راغب علامة والسوري ناصيف زيتون في حين تغيب عن هذه الدورة الأسماء الفنية العالمية بسبب ضعف الميزانية وفقا للمنظمين.

ويعتبر كادير الجابوني من الأصوات البارزة في موسيقى الراي الحالية حيث حققت أغانيه في السنوات الأخيرة نجاحا معتبرا بين الشباب في الجزائر وخارجها على غرار "ماما ميا" و"سنوات الضياع" و"عييت منك صايي" بالإضافة لـ"هادي هيا عمري" وعذاب الفراق".

وشارك الفنان في العديد من المهرجانات بالجزائر وتونس والمغرب وقد حاز في 2014 جائزة أحسن مغني في الطبعة الـ2 لجوائز الموسيقى الجزائرية  "ألجيرين ميوزك أورادز".

ويعتبر مهرجان قرطاج الّذي تأسّس في 1964 بمدينة قرطاج السّاحلية  بمثابة موعد موسيقي سنوي حيث يحضره سنويا فنانون من مختلف البلدان.

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا