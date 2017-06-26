كادير الجابوني يشارك في مهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ 53

وسيحضر فنّان الرّاي هذه التظاهرة الموسيقية الدّولية الّتي ستعرف إقامة حوالي الأربعين عرضا إلى جانب فنانين من مختلف البلدان على غرار التونسية آمال المثلوثي والمصرية شيرين واللبناني راغب علامة والسوري ناصيف زيتون في حين تغيب عن هذه الدورة الأسماء الفنية العالمية بسبب ضعف الميزانية وفقا للمنظمين.

ويعتبر كادير الجابوني من الأصوات البارزة في موسيقى الراي الحالية حيث حققت أغانيه في السنوات الأخيرة نجاحا معتبرا بين الشباب في الجزائر وخارجها على غرار "ماما ميا" و"سنوات الضياع" و"عييت منك صايي" بالإضافة لـ"هادي هيا عمري" وعذاب الفراق".

وشارك الفنان في العديد من المهرجانات بالجزائر وتونس والمغرب وقد حاز في 2014 جائزة أحسن مغني في الطبعة الـ2 لجوائز الموسيقى الجزائرية "ألجيرين ميوزك أورادز".

ويعتبر مهرجان قرطاج الّذي تأسّس في 1964 بمدينة قرطاج السّاحلية بمثابة موعد موسيقي سنوي حيث يحضره سنويا فنانون من مختلف البلدان.