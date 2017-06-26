نجوم الفن يساندون أصالة بعد توقيفها بجرعة مخدّرات

وضجّت مواقع التواصل الإجتماعي، مساء أمس الأحد، بقضيّة الفنانة أصالة، من جمهورها ومتابعيها، وحتى من نجوم الوسط الفنّي في الوطن العربي، الذين أكّدوا دعمهم ومساندتهم لزميلتهم بمنشورات عبر حساباتهم الشخصية.

فكانت الفنانة لطيفة التونسية من أوّل الدّاعمين لصديقتها، فكتبت عبر حسابهاعلى "تويتر": "حبيبتي أصاله.. كلنا بنحبك وأنت أقوى وأكبر من كل المحن، وإن شاء الله تعدي هالمشكلة على خير ومستنينك ترجعي لبيتك وعيلتك وجمهورك".

ومن جهتها، الممثلة المصرية، منى زكي، وجّهت دعمها الكامل والمطلق لأصالة، فغرّدت قائلة :" أصالة بنحبك أوي والناس اللي بتحب الأذيه ربنا ينتقم منهم، أنتي أكبر بكثير من الحاقدين وجمهورك عارف كويس اوي مين أصالة، توصلي بألف سلامة".

وأمثالهم، لم تتوانى المطربة الإماراتية أحلام في دعم أصالة قائلة :"يا أصالة أنت رمز وجبل شامخ ما يهزك ريح".

ونشرت الفنانة المصرية أنغام، صورة جمعتها بأصالة في إحدى الحفلات وعلّقت عليها: "الكبار دائماً يمتحنهم الله وأصالة كبيرة روحي عندك يا أختي وقلبي بيدعيلك".

كما انتظرت الممثلة السّورية، كندة علّوش، خبر الإفراج عن مواطنتها لتطمئن جمهورها عليها قائلة :" أصالة حبيبتنا الغالية بألف خير وقريبًا جدًا بين أهلها وأحبابها في القاهرة الله يحميكي ويكون معك على طول حبيبتي".

وغيرهم كثيرون ممّن لم ينتظروا تبرأة زميلتهم، فأحاطوها بكمّ هائل من رسائل الدعم والمساندة.

ونذكر، أن السلطات اللّبنانية أطلقت سراح الفنانة السورية، أصالة نصري، بعد توقيفها في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت أثناء توجهها إلى القاهرة، إثر العثور على غرامين من الكوكايين في علبة الماكياج الخاصة بها.